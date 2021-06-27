Binance'ye bir şok daha! Faaliyetleri durduruldu

Binance'ye yönelik bir soruşturma haberi de İngiltere'den geldi. Mali Davranış Otoritesi, Binance'nin faaliyetlerini geçici olarak askıya alarak süre verdi.

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İNGİLTERE Mali Davranış Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance'in İngiltere'deki operasyonlarını durdurmasını istedi. Binance'e çarşamba gününe kadar süre verildi.

Binance geçen haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yapılan açıklamaya göre kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesi yasak olacak.

Kuruluşa çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için ek süre tanındı.

Binance, ayrıca internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında artık İngiltere'de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

849 müşteri dolandırılmıştı

İngiliz bankası TSB, 5 milyon müşterisinin kripto borsalara para gönderimini yasaklamayı planlıyor. Yasağın nedeninin TSB'nin 849 müşterisinin bir ay içerisinde dolandırılması olduğu ifade ediliyor. Dolandırıcılık işlemlerinde kripto para borsası Binance dikkatleri üzerine çekti.