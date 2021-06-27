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Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde 'Cemil' karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi.

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Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesinde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

Uğurtan Sayıner kimdir?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Sarhoş Cemil' karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner; Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

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