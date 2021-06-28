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Bahçelievler'de feci olay! 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Bahçelievler'de feci olay! 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

 BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde 6 katlı bir binanın en üst katında oturan kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı bina ile yandaki apartmanın boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aladağ 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Hülya Karabul(39) henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü. Gürültüye evlerinden çıkan bina sakinleri, iki bina arasında ağır yaralanan Karabul'u görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karabul'u düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de itfaiye ekipleri ile iki bina arasına girerek yaptıkları incelemede Karabul'un hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada olay yerinde bekleyen Karabul'un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, binada oturan Karabul'un yaşadığı evde ve iki bina arasındaki düştüğü alanda olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra Karabul'un cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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