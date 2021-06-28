Haberler çok kötü! Delta varyantı aşı olan hastada görüldü

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve milyonlarca hayata mal olan Kovid-19 ile ilgili bir kötü haber daha geldi. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı.

Abone ol

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta Plus varyantının yarattığı panik giderek büyüyor. Hindistan'da iki doz aşı olan bir kişide de bu varyant görüldü. Başka bir deyişle Delta Plus, tam doz aşı olmasına rağmen bu kişiye de bulaştı. 65 yaşındaki hastanın Covaxin aşısını olduğu açıklandı.

Hürriyet'in The Hindu'dan derlediği habere göre bu vaka bir ilk niteliğinde. Zira Delta Plus'ın ilk defa tam doz aşı yapan birine bulaştığı saptandı.

Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabildiğini araştırıyor

Bu durum Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus"ın en tehlikeli mutasyon olarak anılmasına neden oldu. Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabildiğini araştırıyor.

Yüzde 60 daha bulaşıcı

Söz konusu varyant aralarında ABD, Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.