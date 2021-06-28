Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktiğini açıkladı ve o belgeyi yayınladı

Abdülkadir Selvi, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanıyla tıpkı 27 Mayıs öncesi İsmet Paşa taktiği izlediğini söyledi ve o belgeyi yayınladı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Katarlı öğrencilerin üniversite sınavına sınavsız alınacağı haberini çarpıtması tam üniversite sınavı öncesi infial uyandırmıştı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi haberi yazan T24 sitesinin özür dilemesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun neden hala özür dilemediğini köşesine taşıdı. TSK'nın daha önce hatta CHP döneminde de bu tarz anlaşma yaptığını söyleyen Selvi köşesinde belgeyi yayınladı. Kılıçdaroğlu için 'tam bir bombardıman yaptı' diyen Selvi şunları söyledi:

CHP zamanında yapılmış

Kemal Bey de bilir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sadece Katar’la değil, 40 ülkeyle askeri işbirliği anlaşması var. Bir kısmı da CHP’nin koalisyon ortağı olduğu dönemde imzalanmış. Bir örnek olması için 15.9.1994 tarihinde DYP-SHP hükümeti döneminde Kazakistan’la yapılan Askeri İşbirliği Anlaşması’nı dikkatinize sunuyorum.

Haber yanlış çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu neden geri adım atmıyor? Çünkü Kılıçdaroğlu bunu bilerek yapıyor. Doğru ya da yanlış olmasına bakmadan iktidarı yıpratacak olan her şeyi kullanıyor.

İsmet Paşa taktiği

Kılıçdaroğlu bir süredir İsmet Paşa’nın 27 Mayıs öncesinde kullandığı “tahripkâr muhalefet” stratejisini izliyor. 27 Mayıs öncesinde gençlerin öldürülüp, cesetlerinin kıyma haline getirildiği iddiası gündeme gelmişti. CHP bir heyet kurmuş, Et Balık Kurumu’nda inceleme yapılmıştı. Heyet, gençlerin cesetlerinin kıyma yapıldığı iddiasının doğru olmadığı yönünde rapor hazırlayınca İnönü, bunun açıklanmamasını istemişti. Öyle bilinsin istemişti.

Daha büyük yalan olsun

Gazeteci Sedef Kabaş’ın, “Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu çok basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar edin. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını oturup seyredin” diye anlattığı olay. Kılıçdaroğlu bu yöntemi kullanıyor.