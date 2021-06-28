Bakan Mustafa Varank: Tüm dünyada bilinmesini istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mezopotamya markasına ilişkin, 'Bunun bir global marka olmasını, buranın Mezopotamya adıyla tanınmasını ve buradaki kültür zenginliğinin Mezopotamya markasıyla tüm dünyada bilinmesini istiyoruz.' dedi.

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Bakan Varank, Şanlıurfa'da GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, Mezopotamya Markası Tanıtım Programı öncesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bölgesel kalkınma sorumluluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verildiğini hatırlatan Varank, kalkınma ajanslarıyla bölgelerin potansiyeline uygun projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla eşsiz bir bölge olduğuna dikkati çeken Varank, "Bu bölgeyi özellikle yabancılara nasıl daha iyi tanıtabiliriz diye yerelde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile çalışmaya başladık. Burada GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve kalkınma ajanslarımız uzun çalışmalar sonucunda bölgenin bir bütün olarak 'Mezopotamya' markasıyla tanıtılmasının daha uygun olacağını değerlendirdi. Buna yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığımızla çalışmaya başladık." diye konuştu.

Mezopotamya 9 şehre hitap ediyor

Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle 9 şehri "Mezopotamya" markasıyla destinasyon olarak değerlendirdiklerini belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaret edilecek mekanlarla ilgili neler yapılabilir, bunların restorasyonuyla ilgili, varsa ulaşım sıkıntılarının giderilmesiyle ilgili yerelde bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bu coğrafyanın tanınan, bilinen ve ziyaret edilen bir nokta olabilmesi, 'Mezopotamya' markasını tanıtmamız gerektiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber lansmanını yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız faaliyetleri, arkadaşlarımız kamuoyuna bildirecekler. Bu alanda altyapı ile ilgili önemli faaliyetler yaptık, web sitesi ve mobil uygulamayı hayata geçirdik. Artık insanlar buraya geldiklerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 şehrin ziyaret edilebilecek noktalarını ve yapılacak aktivitelerini öğrenmek için mobil uygulamadan ve web sitesinden faydalanabilecek."

Varank, "Mezopotamya"nın sadece Türkiye'ye özgü bir marka olmasını istemediklerine ifade ederek, "Bunun bir global marka olmasını, buranın Mezopotamya adıyla tanınmasını ve buradaki kültür zenginliğinin Mezopotamya markasıyla tüm dünyada bilinmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Varank, bölgenin tüm zenginliklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Varank daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezip, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı.