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Kayseri'de kardeş kavgasında ortalık kan gölüne döndü! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kardeş kavgasında ortalık kan gölüne döndü! Acı haber geldi

KAYSERİ'de bir şahıs, tartıştığı kardeşini üzerinde bulunan tabanca ile öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaybeyli Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.A. ile kardeşi Efekan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.A., üzerinde bulunan tabanca ile kardeşine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Efekan A. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Efekan A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kardeşini öldüren A.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, Efekan A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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