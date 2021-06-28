Asla aşı olmayın aşı yapan hekimler yargılanacak iddiasıyla eylem yaptılar

Aşı karşıtları Üsküdar'da eylem düzenledi. Toplantıda konuşan doktorun "Asla aşı olmayın, aşı yapanlar mahkemede yargılanacak," sözleri üzerine TTB harekete geçti.

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Aşı karşıtlarının dünyanın bazı yerlerinde eylemleri sürdüğü gibi Türkiye'de de sokak hareketleri başladı. 26 Haziran Cumartesi günü İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Plandemi Büyük Buluşma Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Covid-19 aşısı karşıtı mesajlar verildi.

Platform üyelerinin ilk olarak Yenikapı Miting Alanı ve Maltepe Sahil Etkinlik ve Miting Alanında düzenlemek istediği buluşmalara valilik ve kaymakamlık tarafından pandemi önlemleri göz önünde bulundurularak izin verilmedi.

Ardından Üsküdar'da bir işletmede düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Op. Dr. Bilgehan Bilge etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Aşı olmayın mesajı

Etkinlikte konuşma yapan Bilgehan Bilge, “Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Yemin ediyorum, vallahi de billahi de tillahi de en geç bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler. Aşı olanlardan özür dileyecekler. Bakın bu bir slogan veya şaka değil, yargılanacaklar. Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil, hekimler yargılanacak. ‘Ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' deme gibi bir lüksü yok hekimin. Yasa budur” ifadelerini kullandı.

"Kanserden ölenlerin sayısı senede 128 bin. Bu insanları Kovid adıyla eve kitleyeceğinize diğer hastalık türleriyle niye ilgilenmiyorsunuz? Çıkarsınlar ekranlara, tek taraflı propaganda yapmasınlar. Bakın devlet nasıl savunuluyor, millet nasıl savunuluyor, ağzında maskeyle okula gitmek zorunda kalan küçücük yavrular nasıl savunuluyor, askerimiz polisimiz nasıl savunuluyor görsünler."

Tabipler Birliği soruşturma başlattı

Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin yaptığı konuşmaya İstanbul Tabip Odası'ndan tepki geldi. Bilgehan Bilge hakkında tabip odasınca soruşturma açıldığı duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

COVID-19'a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı “şarlatanlar”ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar.

Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar’da “Plandemi büyük buluşması” adıyla düzenlediği “miting”de “Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM’lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!” şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.