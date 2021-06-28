Uğurtan Sayıner eşi var mı kiminle evli kaç çocuğu var?

Bizimkiler dizisindeki Sarhoş Cemil tiplemesi ile hafızalara kazınan oyuncu Uğurtan Sayıner 77 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı hastalık olan Uğurtan Sayıner'ın hayatı ve diziler merak edildi. Uğurtan Sayıner aslen Samsunlu. Sevim Sayıner ile evli olan ve boşanan oyuncunun Hande ve Tansu adında iki çocuğu var.

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Sarhoş Cemil tiplemesi ile Bizimkileri dizisinin fenomen oyuncusu olan Uğurtan Sayıner 77 yaşında öldü. Sevenlerini ve yakın dostlarını üzen bu ölüm haberinin ardından Uğurtan Sayıner'in hayatı merak konusu oldu. Daha öncede uzun bir süre yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle tedavi gören oyuncu Uğurtan Sayıner'ın ölüm nedeni olarak yaşlılığa bağlı hastalıklar gösterildi. Peki Uğurtan Sayıner kimdir, eşi ve çocukları var mı?

Ölümünden önce uzun süre alkol tedavisi gören Uğurtan Sayıner eşi Sevim Hanım'dan yıllar önce boşandı. Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adında iki çocuğu var.

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı dün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner’in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner’in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir’e gelmesini beklediklerini söyledi.

Uğurtan Sayıner, 1962 yılında tiyatro sayesinde oyunculuğa adım attı. Aykut Oray aracılığı ile Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 1999 depreminde İzmit'de yer alan Sayıner'in evi ağır hasar aldığından Kızılay çadırında yaşadı. Uğurtan Sayıner hayatı haberimizde.

Uğurtan Sayıner kimdir: Sayıner, 1944 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Babası subay olduğundan görevi sırasnda Samsun'da yaşadıklarından, oyuncu da Samsun'da doğdu. Bir süre sonra aile İstanbul'a yerleşti. İlkokulu İstanbul Beyazıd'daki Koca Ragıp Paşa ilkokulunda, Ortaokul ve liseyi Pertevniyal lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1969 yılında mezun oldu. 1962 yılında tiyatro ile oyunculuğa başladı. Üniversitede okurken Bizimkilerin "Katil"i Aykut Oray ile tanıştı ve onun tanıştırması ile "Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu"nda amatör oyunlara başladı.

Muhasebeci olarak çalıştı: Lise yıllarında oyunculuk yapan Sayıner, 1962 yılında İttihat ve Terakki Tiyatrosu'na girdi. Ardından 1963-64 sezonunda TÖS Tiyatrosunda "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunla profesyonel tiyatro hayatına başladı. Arena Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ile Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş topluluklarında çalışmalar yürüttü. Üniversite mezunuyetinden sonra bir dönem İpek Kağıt firmasında muhasebecilik yaptı, sonra Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Genel Muhasebe Müdürlüğü'nü üstlendi. Ardından da Zeki Alasya'nın kurduğu platoda hem oyuncu hem de yönetici olarak çalıştı.

Uğurtan Sayıner, birçok dizide ye aldı fakat Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle popüler oldu. 'Benim adım Cemil' ve 'Sevim koşşş' repliği ile hafızalara kazındı. 1989-2002 yılları arasında "Bizimkiler" adlı dizide Cemil karakterini canlandırırken; Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu,Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

Bir dönem alkol tedavisi gördü: 1999 yılındaki büyük depreme ailesi ile birlikte İzmit'te yakalandı. Oturduğu ev depremde hasar görünce İzmit İstiklal İlköğretim Okulu'nun bahçesine kurulan Kızılay çadırında yaşamını sürdürdü. Bir dönem cafe – bar işletmeciliği yaptı. 2009 yılından itibaren İzmir'de yaşamına devam ediyor.

12 Kasım 2015 tarihinde İzmir, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki AMATEM'de alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi gördü. Eşi Sevim Hanımdan boşanan Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adlarında iki çocuğu bulunuyor.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Küçük Esnaf - 2016

Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Hiçbiryerde - 2002

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri Ve Diğerleri - 1987

Perihan Abla - 1986

İstanbul 1979 - 1979