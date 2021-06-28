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Engelli genci 'Sınıfımız sana uygun değil' deyip YKS'ye almadılar

Engelli genci 'Sınıfımız sana uygun değil' deyip YKS'ye almadılar

YKS'ye girmek isteyen engelli genç Muhammet Delibaş tekerlekli sandalyesiyle sınava girmesine izin verilmediği için hayal kırıklığı yaşadı.

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6 yıl önce geçirdiği kaza sonrası engelli olan, liseyi açıköğretimden bitiren Muhammet Delibaş, Ankara'da YKS sınavına girmek için gittiği okula alınmayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sözcü gazetesine konuşan Muhammet Delibaş, ilk önce Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ÖSYM başvurusu için gittiğini söyledi. Delibaş'ın anlattığına göre okul müdürü engelli öğrencilerden istenen gerekli formları doldurup başvuruyu yapacağını belirtti.

Sınıfa alınmadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı için 26 Haziran Cumartesi günü, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Şehit Resul Ekrem Gündoğan Anadolu Lisesi'ne giden Delibaş, 4. kattaki sınıfına kendisini götürecek bir yardımcı bulamadı. Bunun üzerine kendisine eşlik eden kardeşi, Delibaş'ı 4. katta sınava gireceği sınıfa çıkarmak istedi.

İlerleyen saatlerde okul görevlilerinin, “Sınıfımız sana uygun değil, tekerlekli sandalye ile sınıfa giremezsin” diyerek kendisini sınıfa almadığını belirten Delibaş, “Sandalyesiz girmeyi de kabul ettim zorlanacağımı bildiğim halde. Bütün şartları kabul ettikten sonra ‘Vakit geçti' diye almadılar” dedi.

Başvuruyu yapan müdür "engelli" diye belirtmemiş

Sınavdan sonra ÖSYM'yi arayan Delibaş, başvuruyu yapan okul müdürünün formda ‘engelli' diye belirtmediğini öğrendiğini anlattı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda engelliler ve sağlık sorunu olan adayların ‘engelli salonlarında' sınava girebilmeleri için üniversite ve hastanelerden alınan raporlarla birlikte dilekçe zorunlu tutuluyor. Sağlık sorunu olan adaylarda sargı, alçı, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda gibi gereksinimler engelli salonları dışında kabul edilmiyor.

yks
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