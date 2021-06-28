BIST 1.395
DOLAR 8,72
EURO 10,42
ALTIN 500,48
HABER /  DÜNYA

ABD ordusu Suriye ve Irak'taki İran güçlerine saldırdı Pentagon'dan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD ordusu Suriye ve Irak'taki İran güçlerine saldırdı Pentagon'dan açıklama

ABD askeri güçlerinin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis gruplarının kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Abone ol

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırıyla ilgili, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı." ifadesine yer verildi.

Saldırının ABD personelini korumak için II. Madde yetkisi uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu akşamki hava saldırılarından da anlaşılacağı gibi, Başkan Biden ABD personelini korumak için her zaman harekete geçeceğini açıkça belirtmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda, İran güçlerine ait Suriye'de iki ve Irak'ta bir noktada bulunan operasyon üslerinin ve silah depolama tesislerinin hedef alındığı vurgulandı.

ABD güçlerinin, Irak hükümetinin daveti üzerine DEAŞ'la mücadeleye yardımcı olmak amacıyla bölgede bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, kendilerine karşı yapılan saldırılara açık ve "net bir caydırıcı mesaj göndermek için" söz konusu hava saldırısının gerçekleştirildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TMSF Sürat Kargo'yu satışa çıkarıyor
TMSF Sürat Kargo'yu satışa çıkarıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Uluslararası ceza hukuk uzmanı konuştu Sezgin Baran Korkmaz'ın durumu daha kötü
Uluslararası ceza hukuk uzmanı konuştu Sezgin Baran Korkmaz'ın durumu daha kötü
Taksit taksit adalet! Van Depremi'nde 10 kişinin öldüğü 'Işık Apartmanı' davasında karar
Taksit taksit adalet! Van Depremi'nde 10 kişinin öldüğü 'Işık Apartmanı' davasında karar
Eskişehir'de aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kanada Başbakanı Trudeau: Papa, Kanada topraklarında yerlilerden bizzat özür dilemeli
Kanada Başbakanı Trudeau: Papa, Kanada topraklarında yerlilerden bizzat özür dilemeli
Uğurtan Sayıner eşi var mı kiminle evli kaç çocuğu var?
Uğurtan Sayıner eşi var mı kiminle evli kaç çocuğu var?
Koronavirüsten ölenlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 1 bile değil
Koronavirüsten ölenlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 1 bile değil
Antalya’da kadın doktor 48 saattir kayıp! Mezuniyet balosuna dahi gitmedi
Antalya’da kadın doktor 48 saattir kayıp! Mezuniyet balosuna dahi gitmedi
Yorumlar