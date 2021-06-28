Ahmet Hakan'dan 'gazete' yasağına sert tepki: Kaldırın artık!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı'nın "Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi"nde yer alan "gazete yasağına" sert tepki göstererek "Kaldırın artık şu saçma yasağı" dedi.

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Covid-19 salgınında Türkiye kademeli normalleşmeye geçsede Sağlık Bakanlığı2nın "Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi"nde yer alan bazı yasaklar uygulanıyor. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, o rehberde yer aldığını ifade ettiği “gazete yasağına” tepki gösterdi.

Hakan, bugünkü "Kaldırın artık şu saçma yasağı" başlıklı yazısında bakanlığın rehberinde şu yasakların yazdığını ifade etti:

"Berber, kuaför ve güzellik salonlarında gazete yasağı... Spor salonlarında gazete yasağı... Kahve ve kıraathanelerde gazete yasağı... Çay bahçelerinde gazete bulundurulmasına ilişkin yasak. Dernek lokallerinde gazete bulundurma yasağı... İnternet kafelerde gazete bulundurma yasağı... Halı sahalarda gazete bulundurma yasağı... Bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı..."

"Tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber''

" Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber" diyen Hakan, şunları yazdı:

"Hiçbir bilimsel veri, gazete ile COVID-19 arasında bağlantı kurmaya izin vermezken... Rehberi hazırlayanlar, bu bağlantıyı kurmuşlar. Neye göre? Kafalarına göre. Üstelik gazete sokulmasının yasak olduğu bu mekânların tümüne, her gün onlarca kâğıt ve karton ürün giriyor. Onların hiçbir sakınca doğurmayacağına inanan yetkililerimiz, nedense gazetenin sakınca doğuracağına inanmışlar.

Neyse... Şimdiye kadar olan oldu. Bir şey demedik. Ama hiç değilse... 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların tümüne son verilirken... Şu saçma gazete yasağına da son verilsin. Unutulmasın bu yasak. Yoksa... Aşılanma oranı artıp maskeler bile fora edilmişken... Bu saçma yasak orada öylece durmaya devam edecek."