Ankara'da DEAŞ operasyonu! 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen son dakika operasyonda 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı.Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte bulunan 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 kişinin, Irak ve Suriye'deki DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.
26 şüpheli yakalandı
Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.
Sınır dışı edilecekler
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.