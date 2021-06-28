BIST 1.395
DOLAR 8,72
EURO 10,42
ALTIN 500,48
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen son dakika operasyonda 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte bulunan 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 kişinin, Irak ve Suriye'deki DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.

26 şüpheli yakalandı
Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

Sınır dışı edilecekler
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da covid-19 oldu hareket edemez hale geldi: Ateşimi ölçtüğümde...
Erzurum'da covid-19 oldu hareket edemez hale geldi: Ateşimi ölçtüğümde...
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Konya'da öldürdüğü kişiyi karısıyla evde basmış! Katil koca 'içim rahatladı' dedi
Konya'da öldürdüğü kişiyi karısıyla evde basmış! Katil koca 'içim rahatladı' dedi
Ahmet Hakan'dan 'gazete' yasağına sert tepki: Kaldırın artık!
Ahmet Hakan'dan 'gazete' yasağına sert tepki: Kaldırın artık!
ABD ordusu Suriye ve Irak'taki İran güçlerine saldırdı Pentagon'dan açıklama
ABD ordusu Suriye ve Irak'taki İran güçlerine saldırdı Pentagon'dan açıklama
Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Uğurtan Sayıner çocukları kaç tane kızları Tansu ve Hande kimdir?
Uğurtan Sayıner çocukları kaç tane kızları Tansu ve Hande kimdir?
Uluslararası ceza hukuk uzmanı konuştu Sezgin Baran Korkmaz'ın durumu daha kötü
Uluslararası ceza hukuk uzmanı konuştu Sezgin Baran Korkmaz'ın durumu daha kötü
Taksit taksit adalet! Van Depremi'nde 10 kişinin öldüğü 'Işık Apartmanı' davasında karar
Taksit taksit adalet! Van Depremi'nde 10 kişinin öldüğü 'Işık Apartmanı' davasında karar
Asla aşı olmayın aşı yapan hekimler yargılanacak iddiasıyla eylem yaptılar
Asla aşı olmayın aşı yapan hekimler yargılanacak iddiasıyla eylem yaptılar
Yorumlar