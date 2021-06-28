Kıbrıs Rum yönetiminden SİHA itirafı

Türk SİHA'larının Kuzey Kıbrıs'a yerleştirilmesi üzerine Güney Kıbrıs "çözüm arıyoruz" itirafında bulundu.

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Kıbrıs Rum yönetimi savunma bakanı Haralambos Petridis, KKTC’nin Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA’larına çözüm aradıklarını belirterek, “Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz” dedi.

Rum bakan, savunma bütçelerini 46 milyon Euro artırdıklarını da kaydetti. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Haralambus, Türk SİHA’larının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Rum Bakan, “Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon Euro’luk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat’ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık” dedi.

Fransa ile işbirliği

ABD’nin Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini de ifade eden Haralambus, Fransa’yla askeri işbirliklerinin ileri seviyeye ulaştığını söyledi.