Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Çok şükür değiştim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sen değiştin" diyenlere "Evet çok şükür değiştim." diye cevap verdi.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 2014 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan ile Danıştay töreninde sert tartışma ile hafızalara kazındı. CHP genel başkanlığı adaylığına ismi geçenler arasında Feyzioğlu da vardı.

Feyzioğlu, artık bambaşka bir profil çiziyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan'a karşı ılımlı bir dil kullanmayı seçen Feyzioğlu, muhalefet çevrelerinin hedefi haline geldi. Hürriyet gazetesine konuşan Feyzioğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"İnsan dekotsu yaptım"

Metin Feyzioğlu, “Sen değiştin” diyenlere “Evet çok şükür değiştim. Sabahımla akşamım aynıysa, vaktimi ziyan etmişimdir.” cevabını veriyor ve ekliyor:

“Yol arkadaşım gibi davranıp ilk fırsatta farklı kayığa atlayanlar da oldu. Bunları görmekten üzgün değilim. İnsan detoksu yapıyorsunuz.”

"Erdoğan ile Danıştay olayı yanlış anlaşılmaydı"

2014 yılında Danıştay’ın 146. kuruluş yıl dönümü töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaşadığı kavga hatırlatılan Feyzioğlu, “Bir yanlış anlama olduğunu düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Bir yanlış anlama olmalıydı, başka bir şey değil. Gerçek ötesi gibi gelişti her şey. Ben kriz anlarında çok soğukkanlı olurum. Bütün krizleri çok soğukkanlı yönetirim. İstemeden öfkelendiğim çok nadirdir. İzin vermezsem öfkelenmem.” ifadelerini kullandı.

"Ben devletimle kavga etmem"

Feyzioğlu, “Erdoğan ile daha sonraki görüşmelerinizde bu konu açıldı mı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Bu olaydan sonra Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüm. Görüşüyoruz da. O olaydan sonra Türkiye bir darbe yaşadı. Bu konuda bana birkaç kere takıldı. Ben devletimle kavga etmem. Devleti yönetenlerle de köprüleri atacak şekilde bir diyaloğa girmemek gerektiğini düşünürüm. Son derece memnunum bunu sükunetle atlatabildiğimize. Herkes birbirine adım attı. Bu adımların atılması da ülke menfaatine ve meslek menfaatine oldu.”

"Ben gülüp geçiyorum"

Kendisine yönelik "AKP müstakbel milletvekili" yakıştırması yapılmasını da değerlendiren Feyzioğlu, “Ben gülüp geçiyorum ama Türkiye’de konular bazı dönemlerde akıl süzgecinden geçirilmiyor gibi geliyor. Benim önüme Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin temel ilkelerine karşı bir cümlemi getirsinler, getiremezler. Veya eleştirinin ötesinde saygısız bir ifademi koysunlar, bir siyasi parti yöneticisine, bir bakana karşı... Onu da koyamazlar.” diye konuştu.