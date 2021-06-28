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Adana'da baskında kumar parasını kaptırınca komiserin kolunu ısırdı

Adana'da baskında kumar parasını kaptırınca komiserin kolunu ısırdı

ADANA'da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen baskında gözaltına alınan şüphelilerden biri, masadaki kumar paralarını elinde tutan komiserin kolunu ısırdı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, korona virüs nedeniyle kahvehaneleri denetime çıktı. Polis kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 383 bin 500 TL para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Kumar parasını tutan polisin elini ısırdı
Operasyon kapsamında ekipler, Bakımyurdu Caddesi'nde kumarhaneye çevrilen bir iş yerinin açılışının yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Ekiplerin, kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhanenin işletmecisi olduğu öğrenilen 4 kişi arbede çıkardı. Bu sırada şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Amirliği’nde görevli komiserin elini ısırdı. Kolundan yaralanan komisere, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. (30), K.Y., (36), F.D. (29) ve H.T. (38), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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