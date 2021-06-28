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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter kapak fotoğrafındaki gençlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter kapak fotoğrafındaki gençlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabındaki kapak fotoğrafında yer alan gençlere ait fotoğraflar, Shutterstock'tan parayla alındığı ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabı Twitter'daki kapak fotoğrafında yer alan gençlere ait fotoğrafların, görsel, video ve müzik sağlayıcısı Shutterstock'tan alındığı ortaya çıktı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da" ifadelerini kullanarak söz konusu görsellerin satın alındığı söyledi.

Arvas, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da. Hayır bir de başörtülü hanımefendinin kıyafetini de başka birisinden almışlar. Yetmemiş yüzüne "sahte gülümse" eklemişler. İşte gençlere bu kadar uzaksınız!"

""Kemal beyin ajansı "Shutterstock" a düşmüş"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kemal beyin ajansı "Shutterstock" a düşmüş. Acaba 1 aylık ücretsiz denemeden mi faydalandılar yoksa ödeme mi yaptılar? Soru: Kendi gençleri nerede?" ifadesini kullandı.

Shutterstock nedir ?

Shutterstock, küresel bir lisanslı görsel, video ve müzik sağlayıcısıdır.

Shutterstock, dünya çapında işletmelere, pazarlama ajanslarına ve medya kuruluşlarına çeşitli içerikler sağlamaktadır.

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