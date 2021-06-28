Osman Büyükşen ne doktoru hangi ilde nerede doktor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde işlenen Necla Metin cinayetine Türkiye kilitlendi. Kardeşlerinin bir olup anne babasını öldürdüğünü iddia eden Doktor Osman Büyükşen'in dünkü söyledikleriise gündem oldu. Herkes Osman Büyükşen kimdir, aslen nereli ve evli mi sorularının yanıtını aaradı.

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Kardeşlerinin anne ve babasının cinayetindeki kilit isimlerini bildiğini iddia eden Osman Büyükşen Türkiye'nin gündemi oldu. Anne babasının katilinin bulunması için ekrana çıkan oğlu Osman Büyükşen’in canlı yayında açıklamaları sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru? İşte Müge Anlı programındaki Osman Büyükşen ile ilgili bilgiler..

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kez daha konu ediniliyor. Cinayetin detaylarını tekrar konuşan aile ve Müge Anlı ekibi dikkat çekiyor. Anne-babası katledilen Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibine başvurdu.

3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, Dr. Osman Büyükşen'e destek oldu. Canlı yayında açıklama yaptığı sırasında doktor olduğunu ve görevinden istifa ettiğini açıklaması sonrasında ne doktoru olduğu, nerede görev yaptığı merak edilmeye başladı.

Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü. Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.