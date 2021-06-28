Büşra Büyükşen sevgilisi var mı instagram hesabı detayı

Müge Anlı'daki Necla-Metin Büyükşen cinayetini Türkiye konuşuyor. Mehir cinayetinin kilit ismi, çiftin en küçük çocuğu Büşra Büyükşen cinayeti itiraf etti sorusu ile merak ediliyor. Anne ve babasının maskeli biri tarafından öldürüldüğünü söyleyen Büşra Büyükşen kaç yaşında, Mehmet Ali sevgilisi mi, instagram hesabı var mı?

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Türkiye günlerdir Müge Anlı'da işlenen Necla-Metin Büyükşen cinayetini konuşuyor. Anne ve babası öldürülürken aynı odada bulunan ve kurtulan en küçük kardeş Büşra Büyükşen ise olayın kilit ismi. Günlerdir olayı ört bas etmeye çalışan, bildiklerini anlatmadığı ve cinaeti işleyen kişiyi sakladığı iddia edilen Büşra Büyükşen merak konusu oldu. Büşra Büyükşen kaç yaşında, Mehmet Ali sevgilisi mi, instagram hesabı var mı?

'bbuyuksen' instagram hesabını kullanan Büşra Büyükşen'i 6 bin 255 kişi takip ediyor. Hesabını yorumlara kapalı tutan Büşra Büyükşen'in 6 tane gönderisi bulunuyor.

Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya. Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen, kız kardeşine sorular yöneltmeye devam etti. Çiftin şüphelerin odağındaki bir diğer oğlu Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen de Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Büşra Büyükşen'in, "Yengemin gönül ilişkisi olabilir. Belki babam bunu fark etmiştir, bilmiyorum" sözleri üzerine canlı yayına bağlanan yenge Betül Büyükşen, kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı. İşlemediği bir suçun iftirasıyla yaşadığını savunan yenge, kocasını hiçbir zaman aldatmadığını vurguladı. Eşi Uğur Büyükşen'le birlikte her zaman kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında olduklarını söyleyen şüphelerin odağındaki yenge, "Büşra tatillerde geziyordu. Osman okuyordu. Ben baktım" sözlerini kullandı.

Özel ekip kuruldu: Metin – Necla Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiği olayın ardından acısını dile getiren Doktor Osman Büyükşen'in feryadı ardından yetkililer harekete geçti. Osman Büyükşen'e güzel haberi Müge Anlı verdi. Üç yıl önce işlenen cinayette Jandarma Genel Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruluyor. JASAT'a bağlı 10 tecrübeli dedektifin görevlendirildiği olayla ilgili sır perdesinin aralanması bekleniyor.

"Herkes beni suçlu görüyor"

Uzun bir süredir hem Müge Anlı canlı yayınlarında hem de Twitter paylaşımlarında özel ekip talebini yineleyen Osman Büyükşen, alınan kararı mutlulukla karşıladı. Cinayetle ilgili şüphelerin odağındaki bir diğer evlat Uğur Büyükşen ise olayın ardından çok zaman geçtiğini hatırlattı. Uğur Büyükşen, "Herkes beni suçlu görüyor. Olayın çözülmesini ben de isterim" diye konuştu.

Olayla ilgili tek görgü tanığı olan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in ifadesi de yeniden gündeme geldi. Çiftin kızlarının ilk ifadesinde söylediği sözlerin bir kısmını sonradan yalanladığı iddia edildi. İlk ifadesinde annesinin ölmeden önce 'kara köpek bize bunu da mı yaptın' dediğini belirten genç kız, böyle bir ifadesi olmadığını öne sürdü. Büşra'nın ilk ifadesinde katilin eşkalini verirken 'siyah dudak, göz torbası ve kahverengi göz' sözlerini kullandığına dikkat çekildi. Olayın tek görgü tanığı genç kız ise 'siyah dudak' tabirini kullanmadığı iddiasında bulundu.

"Kar maskesi ve motorcu eldivenine inanmıyorum"

Cinayetin işlendiği dönemde İsmil Jandarma Karakolu'nda er olarak görev yapan Emre Atmaca, "Büşra o gece çok sakindi. Annesi babası ölmüş gibi davranmıyordu. Bizimle birlikte eve döndükten sonra bile arabadan inmedi" sözlerini kullandı. Büşra Büyükşen'in sık sık ifade değiştirdiğini öne süren Atmaca, cinayeti işleyen kişide kar maskesi ve motorcu eldiveni olduğuna inanmadığını söyledi. Atmaca, "Uğur da o zamanlar çok rahattı. Biz askerler olarak daha stresliydik" dedi.