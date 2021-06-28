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MİT istihbaratıyla yakalanan terörist, Türkiye'ye saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti

MİT istihbaratıyla yakalanan terörist, Türkiye'ye saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti

Terör örgütü DEAŞ üyesi Semir el Hamid, MİT istihbaratıyla Suriye'de yakalandı. Yakalanan terörist, Türkiye'ye saldırı hazırlığında olduğunu ve saldırıda kullanmayı planladığı patlayıcının yerini itiraf etti.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, MİT'in istihbaratıyla 17 Haziran'da Halep’in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti.

Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı bulundu.

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