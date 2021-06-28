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Kim Jong Un'un son hali Kuzey Kore'yi ağlattı

Kim Jong Un'un son hali Kuzey Kore'yi ağlattı

KUZEY KORE lideri Kim Jong-un'un yaşadığı kilo kaybı nedeniyle ülke halkının, 'gözyaşı döktüğü' ifade edildi. Geçtiğimiz yıl "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkan Kim'in, bu kadar kilo kaybetmesinin nedeni merak edildi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaşadığı kilo kaybı nedeniyle ülke halkının liderin sağlığı hakkında endişelendiği ileri sürüldü. Voice of America'nın Güney Kore haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore resmi devlet televizyonunun halk ile gerçekleştirdiği röportajda bazı vatandaşlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Gözyaşlarına boğuldular"
Kim'in zayıfladığını görenlerin üzüntü içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etti. Güney Kore medyasında, vatandaşların ifadelerinin Kim'in sağlığı hakkında endişeleri yansıttığı öne sürüldü.

Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uzmanlar görüntülerin Pyongyang yönetiminin ülke liderinin değişen fiziki görünümünü kabullenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Leeds Üniversitesi Modern Kore uzmanı Aidan Foster-Carter, ülke liderinin gözle görülür kilo kaybının herkesin bildiği ancak konuşmaktan kaçındığı bir durum olduğunu ancak Kuzey Kore liderinin eskisinden daha iyi göründüğünü belirtti.

Bazı uzmanlar, Kim'in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik "kemer sıkma" mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti.

Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.

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