Bartın'da görev başında fenalaştı! Uzman çavuştan acı haber geldi
BARTIN Hava Radar Komutanlığı Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevi başında kalp krizi geçiren Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz (45), hayatını kaybetti.Abone ol
Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkezinde görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz, önceki gece görevi başında aniden rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzman Çavuş Karagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi sonrası Muhammet Karagöz’ün cenazesi, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle memleketi Adana’ya gönderildi.
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