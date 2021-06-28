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Bartın'da görev başında fenalaştı! Uzman çavuştan acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bartın'da görev başında fenalaştı! Uzman çavuştan acı haber geldi

BARTIN Hava Radar Komutanlığı Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevi başında kalp krizi geçiren Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz (45), hayatını kaybetti.

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Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkezinde görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz, önceki gece görevi başında aniden rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzman Çavuş Karagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi sonrası Muhammet Karagöz’ün cenazesi, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle memleketi Adana’ya gönderildi.

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