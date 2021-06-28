Hasta bile olmadı 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü! Amasya'da uzun yaşamın sırrını açıkladı

Amasya’da kızı Serap Yüksel ve torunlarıyla birlikte yaşayan, 5 çocuk ve 12 de torun sahibi olan Şeker Aslan’a, 119'uncu yaş günü dolayısıyla torunları tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Pastasındaki mumu üfleyen Yüksel, daha sonra ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.