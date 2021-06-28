Hasta bile olmadı 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü! Amasya'da uzun yaşamın sırrını açıkladı
AMASYA'da yaşayan 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etmiş, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, 119 yaşına girdi. Ailesiyle yeni yaşını kutlayan Aslan uzun yaşamın sırrını verdi.
Amasya’da kızı Serap Yüksel ve torunlarıyla birlikte yaşayan, 5 çocuk ve 12 de torun sahibi olan Şeker Aslan’a, 119'uncu yaş günü dolayısıyla torunları tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Pastasındaki mumu üfleyen Yüksel, daha sonra ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Kutlama için herkese teşekkür eden Şeker nine, "Çok şükür Allah’ıma, hasta bile olmadım. Koronavirüs bile olmadım. Sizde hastalık var, ben de yok. Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit hepsini biliyorum" dedi.
Annesinin beslenmesine dikkat ettiğini ve her zaman doğal beslendiğini, asla hazır yemekler yemediğini söyleyen Serap Yüksel de, "Annem 119 yaşına girdi, mani söylemeyi ve dua etmeyi çok seviyor. Annem 7 senedir Alzheimer hastası ve beraber oturuyoruz." diye konuştu.
"Zaman zaman da olsa bu hastalığından dolayı aklı gidip geliyor" diyen Yüksel "Alzheimer hastalığının dışında herhangi bir rahatsızlığı yok. 6 ay önce 2 çocuğum, eşim ve ben koronavirüse yakalandık." ifadelerini kullandı.