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İstanbul'da 36. katta 10 gün bekledi! Gelen ekipler inanamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da 36. katta 10 gün bekledi! Gelen ekipler inanamadı

İSTANBUL'da 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sahipsiz köpeği kurtaran itfaiye erleri, polislerle birlikte köpeği kucaklarında taşıyarak gökdelenden indirdi.

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Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 günden bu yana sahipsiz bir köpek bulunduğunu, zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini görenler itfaiyeyi aradı. Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri merdivenlerinden çıktıkları inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye erlerinden tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı.

İtfaiye erlerinden biri yanına yaklaştığı dişi sahipsiz sokak köpeğini iç tarafa götürdü. Bölgede görevde  bulunan polislerin de yardım ettiği  kurtarma operasyonundan sonra sahipsiz köpeğin kucakta taşınarak indirilmesinden başka çare olmadığına kanaat getirildi. İtfaiye erleri ve zaman zaman polisler günlerden bu yana aç kaldığı için halsiz olduğu göze çarpan köpeği kucaklarında taşıyarak 36 kat indirdi. Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. 

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