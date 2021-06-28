Kars'ta gülen adamı gören şaştı kaldı gece bile arıyorlar: Benim nerem hasta
KARS'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı köyünde bakkal dükkanı işletip çiftçilik yapan Kasım Can (50), kahkahalarıyla çevresindekileri de gülme krizine sokuyor.
Digor ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, 112 hane ve 930 nüfuslu Arpalı köyünde yaşayan Kasım Can, kahkahalarıyla dikkat çekiyor. Çevresinde ‘Gülen adam' olarak tanınan evli ve 6 çocuk babası Kasım Can, telefonla arayan morali bozuk arkadaşlarını bile neşelendiriyor.
Can, "Benim hayatım renkli geçiyor. Morali bozuk olan arkadaşlar bakkal dükkanıma gelir veya cep telefonu ile arayarak saatlerce sohbet eder. Attığım kahkaha ile adeta moral buluyor." dedi.
"Gece yarısı bile arayanlar oluyor" diyen Can "Herkes uyurken ben kahkaha atıyorum. Eşim ve çocuklarım buna alıştığı için artık uyanmıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kasım Can, sosyal medyadaki videolarını izleyenlerin olumsuz yorumlarına da gülerek, "Güzel yorum yazanlardan da olumsuz yazanlardan da Allah razı olsun. Herkes sevecek diye bir şey yok." diye konuştu.