Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanı elinde patladı işin aslını Hadi Özışık anlattı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında Katarlılara sınavsız tıp fakültesi yalanını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu değerlendirdi.

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Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız eğitim göreceği yalanını ısrarla sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eleştiri oklarının hedefinde.

Milli Savunma Bakanlığı konuşa ilişkin soru işaretlerini gideren açıklamayı yaptı. Haberi yapan T24 sitesi hata yaptığını kabul edip özür diledi.

Tüm bunlara rağmen, Kılıçdaroğlu hala gerçekmiş gibi açıklamalarına devam etti. Üstelik Kılıçdaroğlu, YKS sınavcı öncesi bu iddiasını gündemde tutarak sınava giren adayların morallerini düşürdü.

İnterhethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Katar olayının aslını Youtube kanalında anlattı.

Hadi Özışık'ın youtube kanalı için tıklayın