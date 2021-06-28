BIST 1.388
DOLAR 8,74
EURO 10,44
ALTIN 499,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muayene olduğu kadın doktora sözler paylaştı şimdi 'cinsel taciz'den 5 yıl hapsi isteniyor

Muayene olduğu kadın doktora sözler paylaştı şimdi 'cinsel taciz'den 5 yıl hapsi isteniyor

Özcan A.'nın (46), kendisini muayene eden Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut'a (58) yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımlar 'cinsel taciz' sayıldı. Savcı, Özcan A.'nın 5 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti.

Abone ol

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede müşteki Nebahat Bulut'un özel bir hastanede Anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalıştığı ve şüpheli Özcan A.'nın hasta olarak hastaneye geldiğinde kendisini muayene ettiğini daha sonra şüphelinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımları olduğunu beyan ederek şikayetçi olduğuna yer verildi.

"Sen bir yıldızsın"
Şüpheli her ne kadar üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmemiş ise de birden fazla sosyal medya paylaşımlarında şüphelinin müştekiye yönelik 'En içten duygularımla, sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın, başarılı insan Doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun." şeklinde paylaşımlar yapmak suretiyle müştekiye yönelik 'Cinsel taciz' suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphelerin olduğu belirtildi.

Savcı 'Cinsel Taciz' suçundan şüpheli Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Selin Şekerci İbrahim Selim sevgili mi gizli aşk detayı ortaya çıktı
Selin Şekerci İbrahim Selim sevgili mi gizli aşk detayı ortaya çıktı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul'da 36. katta 10 gün bekledi! Gelen ekipler inanamadı
İstanbul'da 36. katta 10 gün bekledi! Gelen ekipler inanamadı
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan çarpıcı mesaj: Hukuk dışı arayışlar çıkar
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan çarpıcı mesaj: Hukuk dışı arayışlar çıkar
Ticarî araç sürücülerine psikoteknik belgesi zorunlu oldu! Son gün 30 Haziran
Ticarî araç sürücülerine psikoteknik belgesi zorunlu oldu! Son gün 30 Haziran
Atılay Uluışık kaç yaşında hangi dizilerde oynadı Atılay Uluışık boyu kaç?
Atılay Uluışık kaç yaşında hangi dizilerde oynadı Atılay Uluışık boyu kaç?
Prof. Dr. Serdar Öztora'dan kritik açıklamalar! Yaz tatiline çıkacaklara "rehavete kapılmayın" uyarısı
Prof. Dr. Serdar Öztora'dan kritik açıklamalar! Yaz tatiline çıkacaklara "rehavete kapılmayın" uyarısı
Delta paniği harekete geçirdi! TTB hükümete derhal diyerek o aşıyı istedi
Delta paniği harekete geçirdi! TTB hükümete derhal diyerek o aşıyı istedi
MİT istihbaratıyla yakalanan terörist, Türkiye'ye saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti
MİT istihbaratıyla yakalanan terörist, Türkiye'ye saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti
Bakan Dönmez: Karadeniz'de keşif amaçlı bir sondaj daha planlayabiliriz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de keşif amaçlı bir sondaj daha planlayabiliriz
Yorumlar 2 yorum