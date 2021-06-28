BIST 1.388
DOLAR 8,74
EURO 10,44
ALTIN 499,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eminönü'nde havai fişek satılan oyuncak deposunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eminönü'nde havai fişek satılan oyuncak deposunda yangın çıktı

Eminönü Tahtakale'de oyuncak ve havai fişek satışı yapılan dükkanda yangın çıktı.

Abone ol

Eminönü’nde havai fişek satışı yapılan dükkanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Tahtakale Mahallesi Karakol Sokak’ta bulunan bir oyuncak deposunda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oyuncak deposunu sardı.

Depodan yükselen duman şehrin bir çok noktasından görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Lütfi Elvan açıkladı: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi artıyor
Bakan Lütfi Elvan açıkladı: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi artıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kavga büyüyor! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Uğur Dündar'ın o talebini açık etti
Kavga büyüyor! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Uğur Dündar'ın o talebini açık etti
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zema: Eşcinselleri iğrenç buluyorum
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zema: Eşcinselleri iğrenç buluyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanı elinde patladı işin aslını Hadi Özışık anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanı elinde patladı işin aslını Hadi Özışık anlattı
Adıyaman'da 5 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Muayene olduğu kadın doktora sözler paylaştı şimdi 'cinsel taciz'den 5 yıl hapsi isteniyor
Muayene olduğu kadın doktora sözler paylaştı şimdi 'cinsel taciz'den 5 yıl hapsi isteniyor
Selin Şekerci İbrahim Selim sevgili mi gizli aşk detayı ortaya çıktı
Selin Şekerci İbrahim Selim sevgili mi gizli aşk detayı ortaya çıktı
İstanbul'da 36. katta 10 gün bekledi! Gelen ekipler inanamadı
İstanbul'da 36. katta 10 gün bekledi! Gelen ekipler inanamadı
Kim Jong Un'un son hali Kuzey Kore'yi ağlattı
Kim Jong Un'un son hali Kuzey Kore'yi ağlattı
Yorumlar