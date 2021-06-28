İbrahim Selim evli mi eşi kimdir İbrahim Selim kaç yaşında?

Oyuncu Selin Şeker'in son günlerde adı kendisi gibi oyuncu olan ve youtube programları ile ünlenen İbrahim Selim ile anılıyor. İkilinin gözlerden uzak gizli aşk yaşadığı söyleniyor. Peki İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında, evli mi eşi Şebnem Gürçay'dan boşandı mı?

Abone ol

Oyuncu olan Selin Şekerci'nin adı yeni bir aşk iddiası ile anılıyor. Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile gözlerden uzak bir aşk yaşadığı söylenen Selin Şekerci'nin hayatı da merak konusu oldu. Peki İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında, evli mi eşi Şebnem Gürçay'dan boşandı mı?

Birbirimizi özlemişiz: Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Yine mi sen geldim: 'İbrahim Selim ile Bu Gece'de samimi açıklamalarda bulunan Selin Şekerci, hakkında bilinmeyenleri de anlatmıştı.

Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini ifade etmişti.

Ünlü oyuncu, yetenek sınavı jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini dile getirmişti.

İbrahim Selim kimdir:

1979'da Ankara’da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim aslen Arvin-Arhavilidir. 3 sene biyoloji okudu daha sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi.

Ankara’da günlük TRT dizilerinde oyunculuğa başladı. Daha sonta İstanbul'a taşındı. Burada DOT Tiyatro'ya girdi. Arada dizilerde yer aldı. Çok sayıda reklamda yer aldı ve seslendirme yaptı. Afife Tiyatro Ödülleri’nin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazandı. Daha sonra Derviş Zaim'in filmi Rüya, Fatih, Kusursuzlar ve Şubat(dizi)'ta rol aldı.Son dönemde Youtube kanalı "Stolk" ile karşımıza çıkıyor.