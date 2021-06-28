Kavga büyüyor! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Uğur Dündar'ın o talebini açık etti

Uğur Dündar'ın "Deniz Baykal benim için bitmiştir" sözleri sonrası kızı Aslı Baykal Halk TV döneminde yaşananları açıkladı ve Dündar'ın yayın yönetmeni olma talebinin reddedilmesi sonrası tavrının değiştiğini söyledi.

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CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın kızı olan ve Halk TV'nin bir dönem başında bulunan Aslı Baykal, Uğur Dündar'ın iddiaları üzerine cevap verdi "Yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz." dedi. Baykal ayrıca Dündar'ın masraflarının da kanal tarafından karşılandığını açıkladı.

Uğur Dündar Artı 1 kanalı polemiğinden sonra şimdi de Halk TV tartışmasıyla gündemde. Deniz Baykal hakkındaki iddiaların ardından konuya kendi yaklaşımıyla yorumda bulunan Dündar "Benim için Deniz Baykal 31 Mart seçimi sonrası bitmişti." diyerek iddialarda bulundu.

O dönem kanalın başında bulunan Aslı Baykal Twitter üzerinden açıklama yaparak tartışmayı bir ileri boyuta taşıdı:

"Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabın şudur:Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır. The Marmara Otelde yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz."

"Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı."