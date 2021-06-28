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Emeklilere kurban ikramiyesi ne zaman verilecek tarih belli mi?

Emeklilere kurban ikramiyesi ne zaman verilecek tarih belli mi?

Devlet tarafından 3 dönemdir milyonlarca emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi bin 100 lira oldu. Bayram öncesi yatan emekli bayram ikramiyeleri 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

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Kurban bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak araştırması başladı. 3 dönemdir emekliye ödenen bayram ikramiyesi kurban bayramı öncesi emeklilerin hesabına bin 100 lira olarak ödenecek. Emekli bayram ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin son Ramazan Bayramında 1.100 TL olmasına karar verilmişti. 

Kimler ikramiye alabilir: Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

Tarih belli olmadı: Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

İkramiye ödemelerinin de bu tarihten bir hafta önce yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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