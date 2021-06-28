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AÖL sınav tarihleri 2021 2. dönem online açık lise sınav saatleri

AÖL sınav tarihleri 2021 2. dönem online açık lise sınav saatleri

MEB sınav takvimine göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan AÖL yani açık lise sınavı ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. Açık lise sınavı AÖL'nin 3. dönem sınavlarının çık Lise 3. dönem sınavlarının, 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi.

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Eğitim hayatına uzaktan, açık lisede devam eden öğrenciler AÖL 3 dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Normal MEB sınav takvimine göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planan AÖL sınavı ertelenmişti. Tam kapanma sürecine denk gelmesi sebebiyle ertelenen AÖL kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan açık lise kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelenmişti. Bu kapsamda AÖL kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı.

AÖL sınavları ne zaman: 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının, 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi.

AÖL kayıt yenileme işlemi:

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.

Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandıktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.

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