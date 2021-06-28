Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş otobüs molalarına namaz ayarı istedi

Diyanet İşleri Ali Erbaş şehirler arası otobüs yolculuklarına namaz için zaman ayrılmasını istedi.

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Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın Ulaştırma, Kültür, Turizm, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmek için hazırlanan yazıda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların namaz hassasiyetlerine göre de düzenlenmesini istedi. Ali Erbaş, “Namazların vaktinde edasını sağlamak üzere, makul bir süre ayrılmalı” dedi.

“Şehirlerarası Otobüs Seyahatlerinde Mola Düzenlemesi” başlıklı ve Erbaş imzalı yazı şöyle:

– Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir.

– Anayasamızın 24'üncü maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18'inci maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne: dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır. Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molalarının, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Tavsiye niteliğinde

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu konuda bize çok talep geliyordu. Talepler doğrultusunda böyle bir yazı yazılmasına karar verildi. Ama bu bir yaptırım gerektirecek bir konu değil. Tamamen firmalara tavsiye niteliğinde bir yazıdır” dedi.