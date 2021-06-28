Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili açıklama

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı sonrası alerjik olayların çocuklarda daha az görüldüğünü belirtti. Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 madde sıraladı.

Abone ol

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı sonrası duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Yaptığı paylaşımda 4 madde sıralayan Ceyhan, "Alerji riski açısından aşılar arasında anlamlı bir fark yoktur. Değerli hekim arkadaşlar, alerjim var diyene Sinovac'ın aşısını önermeyiniz." dedi. İşte Ceyhan'ın açıklamaları:

1- Alerji çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülür.

2- Alerji riski açısından aşılar arasında anlamlı bir fark yoktur. Değerli hekim arkadaşlar, alerjim var diyene Sinovac'ın aşısını önermeyiniz.

3- 40 yıldır aşıyla uğraşırım, ülkemizde her yıl yaklaşık 40 milyon doz aşı yapılır. Sadece birkaç ciddi vaka gördüm, onlar da iyileşti.



4- Sorulan gıda, antibiyotik, ateş düşürücü gibi ilaç ve maddelerin hiç ama hiçbiri aşılarda bulunmadığından, bunlara alerjim var diyenler aşı olabilirler.