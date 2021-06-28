BIST 1.375
DOLAR 8,73
EURO 10,41
ALTIN 499,27
HABER /  GÜNCEL

ÖSYM görevli ücretleri 2021 ne zaman yatar hizmetli ödemesi

ÖSYM görevli ücretleri 2021 ne zaman yatar hizmetli ödemesi

Üniversite sınavı olan YKS 2021 gerçekleşti, sınavda görev alanlar ise ödeme günü ne zaman araştırması yapıyor. Peki YKS görevlisi öğretmen, hizmetli, bina sorumlusu, bina yöneticisi, gözetmen ve yedek gözetmen kaç para ücret alacak? İşte YKS 2021 ÖSYM görevli ücretleri ve ödeme günleri

Abone ol

YKS sınav görevli ücretleri ne kadar ve ne zaman ödenecek araştırması yapıyor. ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavda görev alan öğretim görevlileri ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? ÖSYM görevli ücretleri 2021 ne kadar? İşte merak edilenler...

26-27 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavda görev alan öğretim görevlileri ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? ÖSYM görevli ücretleri 2021 ne kadar? İşte yanıtı...

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman ödenecek:

ÖSYM görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz belli değil. Ödemelerin yatacağı tarih belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖSYM görevli ücretleri ne kadar: 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yılı bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak:

2021 YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÖNCEKİ HABERLER
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş otobüs molalarına namaz ayarı istedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş otobüs molalarına namaz ayarı istedi
Hindistan, Çin sınırına en az 50 bin asker gönderdi
Hindistan, Çin sınırına en az 50 bin asker gönderdi
Kırklareli'de feci kazada hastanelik oldular! Meğer imam ve yakınları...
Kırklareli'de feci kazada hastanelik oldular! Meğer imam ve yakınları...
Tekirdağ'da sahte içki kabusu sürüyor! 6 kişi öldü, tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı
Tekirdağ'da sahte içki kabusu sürüyor! 6 kişi öldü, tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı
Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekor rakamını açıklayacak TİM Başkanı duyurdu
Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekor rakamını açıklayacak TİM Başkanı duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan'da
Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek
Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Yorumlar