Metropoll'ün Kanal İstanbul anketinde hangi seçmen ne diyor?

Metropoll araştırmanın yayınladığı Kanal İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kanal İstanbul'un yapımını yüzde 70 ile en çok AK Partili seçmen isterken tüm seçmenin cevabında düşük sonuç çıktı.

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Metropoll'ün araştırmasına göre, Kanal İstanbul projesinin yapılmasını halkın yüzde 49'u doğru bulmuyorken, yüzde 38'i, yapılmasını doğru bulduğunu söylüyor.

Metropoll Araştırma, geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temelinin atıldığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Sonuçlara göre, "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum" diyenlerin oranı yüzde 48,6 oldu. Projenin yapılmasını doğru bulduğunu söyleyenleri ise yüzde 37,6'lık kesim oluştururken, "Fikrim ya da yanıtım yok" diyenlerin oranı da yüzde 13,8 oldu.

Parti bazında bakıldığında ise AKP'nin yüzde 13,2'si, MHP'nin de yüzde 36,8'i, Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadığını belirtti.