BIST 1.375
DOLAR 8,73
EURO 10,41
ALTIN 499,27
HABER /  POLİTİKA

Metropoll'ün Kanal İstanbul anketinde hangi seçmen ne diyor?

Metropoll'ün Kanal İstanbul anketinde hangi seçmen ne diyor?

Metropoll araştırmanın yayınladığı Kanal İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kanal İstanbul'un yapımını yüzde 70 ile en çok AK Partili seçmen isterken tüm seçmenin cevabında düşük sonuç çıktı.

Abone ol

Metropoll'ün araştırmasına göre, Kanal İstanbul projesinin yapılmasını halkın yüzde 49'u doğru bulmuyorken, yüzde 38'i, yapılmasını doğru bulduğunu söylüyor. 

Metropoll Araştırma, geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temelinin atıldığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 

Sonuçlara göre, "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum" diyenlerin oranı yüzde 48,6 oldu. Projenin yapılmasını doğru bulduğunu söyleyenleri ise yüzde 37,6'lık kesim oluştururken, "Fikrim ya da yanıtım yok" diyenlerin oranı da yüzde 13,8 oldu. 

Parti bazında bakıldığında ise AKP'nin yüzde 13,2'si, MHP'nin de yüzde 36,8'i, Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadığını belirtti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kanal İstanbul'da tarihi gün! Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı tasarım özellikleri şaşırttı
Foto Galeri Kanal İstanbul'da tarihi gün! Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı tasarım özellikleri şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul'da 5 yıl önce başladı! Gören telefona sarıldı! Her gün izlemeye geliyorlar
İstanbul'da 5 yıl önce başladı! Gören telefona sarıldı! Her gün izlemeye geliyorlar
Büyükçekmece'de bıçakladığı karısı ölsün diye başında bekledi!
Büyükçekmece'de bıçakladığı karısı ölsün diye başında bekledi!
ÖSYM görevli ücretleri 2021 ne zaman yatar hizmetli ödemesi
ÖSYM görevli ücretleri 2021 ne zaman yatar hizmetli ödemesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş otobüs molalarına namaz ayarı istedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş otobüs molalarına namaz ayarı istedi
AK Partili gençler Kılıçdaroğlu’nu özür dilemeye çağırdı
AK Partili gençler Kılıçdaroğlu’nu özür dilemeye çağırdı
Hindistan, Çin sınırına en az 50 bin asker gönderdi
Hindistan, Çin sınırına en az 50 bin asker gönderdi
Kırklareli'de feci kazada hastanelik oldular! Meğer imam ve yakınları...
Kırklareli'de feci kazada hastanelik oldular! Meğer imam ve yakınları...
AÖL sınav tarihleri 2021 2. dönem online açık lise sınav saatleri
AÖL sınav tarihleri 2021 2. dönem online açık lise sınav saatleri
Yorumlar 12 yorum