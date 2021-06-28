Sevilay Yılman'ın Kanal İstanbul iddiası cumartesi atılan o temelin ötesine gidilemeyecek

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilemeyeceğini iddia ederek, "Göreceksiniz ki kanalla ilgili geçen Cumartesi atılan o temelin ötesine gidilemeyecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor.

Türkiye'nin gündeminden yıllardır düşmeyen proje medyada geniş yankı uyandırdı. Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili Habertürk yazarı Sevilay Yılman yazı kaleme aldı.

Temeli atılan tören için daha “Sembolik bir temel atma" ifadesini kullandığını hatırlatan Yılman, hala aynı görüşte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “İktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceklerini" söyleyen muhalefete, “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar” ifadelerine hak verdiğini yazan Yılman, yazısına böyle devam etti:

"Kanal İstanbul’un hayata geçmesi çok mümkün değil"

"Alırlar... Dediği gibi hem de; ”Söke söke”. Ama sorun şu ki; ben projenin o raddeye kadar gelebileceğine pek inanmıyorum. Bundan bazılarının dediği gibi; ”O kanalı yap-tır-ma-ya-ca-ğız!” manası çıkarmasın kimse sakın.

Çünkü zinhar öyle bir iddiam yok! İsterlerse yaparlar ve biz de istemeyenler olarak eli mahkum razı geliriz yapılacak kanala. Ben başka bir şey diyorum... “Kendileri yapamayacak” diyorum. Çünkü adı üzerinde; ”Çılgın” bir proje... Fazla ütopik ve karmaşık!

Mevcut şartlar malum... Bu şartlar değişmedikçe ve bu şartlar geleceği de şekillendireceğine göre... Kanal İstanbul’un hayata geçmesi çok mümkün değil. Bunu da buraya not olarak düşüyorum..."