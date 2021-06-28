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ÇAYKUR'dan çaya zam kararı! Bakın kaç para oldu?

ÇAYKUR'dan çaya zam kararı! Bakın kaç para oldu?

ÇAYKUR, kuru çay fiyatında maliyet artışlarını öne sürerek, çaya yüzde 10 zam kararı aldı.

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 10 zam yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli 
Bugünden itibaren geçerli yüzde 10 zam, kurumun tüm çay gruplarında geçerli olacak.

Sarı paket 40 lira
Yüzde 10 zam kararı sonrası Türkiye'de en çok tüketilen ve sarı paket olarak da bilinen Çaykur Rize Turist Çayı'nın 1 kg'lık paketi, 36 liradan 40 liraya yükseldi.

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