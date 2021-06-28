Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıkıyor! Listede yok yok

Adnan Oktar örgütüne ve şirketlerine ait mallar TMSF tarafından satışa çıkarılıyor.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü şirketlerine ait menkul malları satışa çıkardı. Eşyalar 8 Temmuz’da ihaleyle satılacak. TMSF tarafından yapılan duyuruda menkul malların her bir şirket bazında topluca satılacağı açıklandı.

Malların markası, modeli, adedi, birim fiyatı tek tek sıralandı. Altı şirkete ait mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, kravatları gömlekleri, antika mobilyalar, vazolar heykeller bulunuyor.

Ünlü markalar dikkat çekiyor

Listede Mac Renzi , Vettriano, Beymen takımlar, Giovanni Pico, Davidoff gömlekler, Daniel Hechter, Benties, Versace, Dufy kravatlar bulunuyor. Listede spor ayakkabısı dahi var.

Tekliflerin ihale gününden bir önceki iş günü olan 07 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun İstanbul’daki binasına verilebilecek.