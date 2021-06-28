Aslı Baykal'ın ifşa ettiği Uğur Dündar'dan imalı Deniz Baykal twiti

Deniz Baykal'ın bir dönem Halk TV'nin başında olan kızı Aslı Baykal, Uğur Dündar twitleri ile olay oldu. Aslı Baykal, Uğur Dündar'ın tüm masraflarını kanala ödettiğini açıkladı. Herkes Uğur Dündar ne diyecek diye merak ederken 2 cümlelik imalı bir yanıt geldi.

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Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile olan kavganın fitilini Uğur Dündar ateşleri. Dün Sedat Peker'in twitleri sonrasında ortaya atılan Deniz Baykal iddiaları üzerine twitter hesabından şunları yazdı:



-“Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım.”

Aslı Baykal ifşaya başlayınca Uğur Dündar bu yanıtı verdi

Aslı Baykal bu laf üzerine Uğur Dündar ifşalarına başladı. Dündar'ın Halk TV'ye genel yayın yönetmeni olmak istediğini, red yanıtı alınca saldırıya geçtiğini anlattı. Sadece bu kadar da değil, Aslı Baykal'ın dediğine göre Uğur Dündar tüm masraflarını da kanala karşılatmış.

Bu ifşalar sonrasında gözler Uğur Dündar'a döndü. Twitterda Aslı Baykal'ı engelleyen Uğur Dündar, açık bir yanıt vermek yerine imalı bir twit attı ve şunları yazdı:

-Kirlenmenin sonucu olan müsilaj sadece Marmara Denizi'nde yok!

Müsilaj her yerde!..