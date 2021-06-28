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Yıkamak istemişti! Çanakkale'de 46 yaşındaki adam feci şekilde öldü

Yıkamak istemişti! Çanakkale'de 46 yaşındaki adam feci şekilde öldü

ÇANAKKALE'de koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

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Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyünde ikamet eden Ergün Ayanoğlu, Karaburun Mahallesi'ndeki Tabaklar Deresi’nde koyunlarını yıkamak istedi. Koyunlarını gölette yıkamaya başlayan Ayanoğlu, su debisinin yüksek olduğu noktada batmaya başladı. Ayanoğlu’nun suda kaybolduğunu gören gören ailesi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu arada ailesi tarafından olay yerine çağrılan köylüler, suya girip Ayanoğlu’nu sudan çıkardı. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayanoğlu’nun öldüğü belirlendi. Ayanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adlî Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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