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Ünlü oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ne?

Ünlü oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ne?

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel (77), hayatını kaybetti.

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Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

Ali Demirel kimdir?

1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, arson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir. Daha sonra tv’de yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.

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