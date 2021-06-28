Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar tahliye ediliyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı, yakındaki evler tahliye edilmeye başlandı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ediyor.

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Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın nedeniyle yakındaki evler tahliye edilmeye başlandı, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Vatandaşlar da alevleri engellemeye çalışıyor

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor. Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.