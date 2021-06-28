Türkiye'de toplam aşı sayısı 48 milyon dozu geçti Nüfusunun yarısı aşılanan 8 il belli oldu

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Haziran saat 15.10 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 33 milyon 197 bin 343, ikinci doz aşı 14 milyon 937 bin 606 oldu. Böylece doz miktarı, 48 milyon 134 bin 949'a yükseldi. İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 409 bin 152, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 444 bin 047'ye ulaştı. 8 il ise nüfusunun yarısını aşıladı. İşte o iller...