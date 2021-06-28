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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yumurtanın çıktığı kap' göndermesi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yumurtanın çıktığı kap' göndermesi

Meral Akşener Muğla'da yaptığı ziyarette sandalye üzerinden yaptığı konuşmayla Beştepe göndermesinde bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Sandalye üzerine çıkarak konuşma yapan Akşener, "Sosyeteler içinde, klimaların altında konuşamıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'na inen uçaktan makam aracına geçen Akşener, Milas ilçesine hareket etti. 'Yörükler diyarına hoş geldiniz. Biz seni çok sevdik be Meral anne', 'Mendos Dağı'ndan Güneş doğdu, Fethiye'miz İYİ oldu' pankartları ve davul-zurnalar ile karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalabalık nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Kadıağa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip, sohbet eden Meral Akşener, "20 Ocak tarihinden bu yana esnaf gezisi yapıyorum. Dükkanlardan içeriye girdiğim zaman partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece sizlerin derdini ve önerilerini dinliyorum" dedi.

Yumurtanın çıktığı kap unutuluyor

Ziyaretlerin ardından sandalye üzerinden partililere seslenen Meral Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de inşa ettirdiği külliyeyi eleştirerek, "Sosyeteler içinde, klimaların altında konuşamıyoruz. Sandalyenin üstünde konuşmak bana yakışıyor, çünkü ben o zaman aranızdan çıkıp kaybolmuyorum. Eğer sandalyelerden inip lüks salonlara geçtiğimiz dakikalardan itibaren yumurtanın çıktığı kap unutuluyor. Şekil 1A Beştepe" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milas programının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve esnaf ziyaretleri için Menteşe'ye hareket etti.

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