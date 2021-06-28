Maye Musk, oğlu Elon Musk'ın doğum gününü kutladı bebeklik fotoğrafı dikkat çekti

Maye Musk, oğlu Elon Musk'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Oğlunun bebeklik fotoğrafına paylaşımında yer veren anne Musk, '50 yıl önceki bu harika gün için teşekkürler. Bana büyük bir neşe getirdin' dedi.

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SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 50'nci yaş gününü kutluyor. Maye Musk, 28 Haziran 1971'de dünyaya gelen oğlu Elon Musk'ın yeni yaşı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Twitter'da Musk'ın bebeklik fotoğrafına yer veren Musk, "Doğum günün kutlu olsun Elon Musk." notunu düştü.

Maye Musk, mesajının devamında "50 yıl önceki bu harika gün için teşekkürler. Bana büyük bir neşe getirdin. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın annesi, profesyonel diyetisyen ve model olarak biliniyor.