Londra Metrosu'nda şiddetli patlama

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

Twitter'da yayınlanan videolar, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinden fırlamakta olan ateş topu gözler önüne serdi.

Olayda ölen ve yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Breaking: A fire has erupted near Elephant and Castle station in South London pic.twitter.com/rvM2nYKCmk