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HABER /  DÜNYA

Londra Metrosu'nda şiddetli patlama

Londra Metrosu'nda şiddetli patlama

Londra'nın merkezi bir bölgesinde önce bir patlama meydana geldi sonra da yangın çıktı. Londra İtfaiyesi, on itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile bir iş yerinin yakınındaki metro istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

Twitter'da yayınlanan videolar, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinden fırlamakta olan ateş topu gözler önüne serdi.

Olayda ölen ve yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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