Güney Kıbrıs'tan itiraf: Türk SİHA'larına çözüm arıyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk SİHA ve İHA'larına çözüm aradıklarını itiraf etti.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk SİHA ve İHA'larına çözüm aradıklarını belirterek, "Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz" dedi.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Petridis, Türk SİHA'larının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Rum bakan, "Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon avroluk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat'ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık" dedi.

ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini de ifade eden Haralambos Petridis, Fransa ile askeri işbirliklerinin ileri seviyeye ulaştığını söyledi.