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Azerbaycan Savunma Bakanı: Bizi savaş imtihanına TSK hazırladı

Azerbaycan Savunma Bakanı: Bizi savaş imtihanına TSK hazırladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, savaşın bir ordu için imtihan olduğunu belirterek, "Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı" dedi.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun gösterdiği yüksek cesaret ve vatanseverlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük rolü olduğunu söyledi.

Hasanov, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki başarısını yakından takip ettiğini belirterek, "Savaş, bir ordu için imtihandır. Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kabiliyet, cesaret ve vatanseverlikte Türkiye'nin büyük rolü oldu" dedi.

Şuşa Beyannamesi ile iki ordu arasında yüksek seviyede entegrasyonunun sağlanacağını vurgulayan Hasanov, edindikleri tecrübeleri dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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