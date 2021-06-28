Enver Aysever'den İzmir Büyükşehir Belediyesine 50 bin lira tazminat davası

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İzmir Büyükşehir Belediyesinin Enver Aysever için çıktığı ihaleyi iptal etmesi sonrası taraflar arasında ipler gerildi. Aysever, 'kamuoyunda zedelenen itibarını onarmak için' belediyeye 50 bin liralık tazminat davası açtı.

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Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İzmir Büyükşehir Belediyesinin gazeteci Enver Aysever'le '2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti' için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

İhalenin tepki toplaması sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

"İstediği rakam fahiş"

Dava açma nedenini ilk olarak 'kamuoyunda zedelenen itibarını onarma' peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı. İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.